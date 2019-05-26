Иран предлагает соседям подписать акт о ненападении

Тегеран готов подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он подчеркнул, что Иран стремится построить сбалансированные отношения со своими соседями.

При этом Зариф подчеркнул, что Иран будет противостоять любой агрессии – и военной, и экономической, передает ТАСС.

Между тем, посредником в кризисе между Ираном и США готов выступить Ирак. Глава МИД этой страны Мухаммед Али аль-Хаким отметил бесполезность экономической блокады Ирана и подчеркнул, что Багдад отвергает односторонние шаги Вашингтона.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отправить на Ближний Восток дополнительный армейский контингент, "чтобы эффективнее противостоять Ирану".

В свою очередь, в Иране заявили, что могут отправить американские военные корабли на дно с помощью секретного оружия.