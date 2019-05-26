Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

Две яхты столкнулись недалеко от французских Канн, сообщает газета Le Parisien. Инцидент произошел в субботу вечером возле набережной Круазетт. Как сообщает издание, катастрофа произошла после церемонии закрытия Каннского фестиваля. Перед столкновением одна яхта пришвартовывалась к берегу, вторая — снималась с якоря, чтобы выйти в море. 28-летний британец, поднимавший якорь на одной из яхт, погиб после лобового столкновения судов. Позднее появились подробности гибели мужчины — он скончался от остановки сердца, несмотря на своевременную помощь и реанимационные мероприятия. Оставшиеся члены экипажа и пассажиры — 10 человек на одной яхте и 15 на другой — были сняты на берег, никто из них не пострадал.

По сведениям газеты, обе яхты сильно пострадали от пробоин на борту. Они отбуксированы в порт для ремонта.