В Москву придет аномальная жара

Москву и область ждет аномальная жара. В понедельник воздух прогреется до 23 градусов, во вторник – до 28. Уже в среду температура поднимется до 30-32 градусов, такая же жара ожидается в четверг.

В пятницу в столичном регионе слегка похолодает.

Дождь пройдет не раньше четверга, передает "Интерфакс".