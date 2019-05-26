За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

В Москве специалисты проверили подозрительную сумку на станции метро "Орехово". Для работы экспертов закрыли для входа и выхода пассажиров северный вестибюль, пишет РИА Новости.

К счастью, тревога оказалась ложной — кто-то из пассажиров забыл пакет с железной проволокой.

Ранее сообщалось об обнаружении на станции предмета с проводами.