Драка со стрельбой произошла в Киеве

Инцидент со стрельбой произошел возле киевского общежития на улице Нежинской в субботу вечером, сообщает пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины. Звонок о драке и выстрелах поступил в полицию от местных жителей. Правоохранителям, выехавшим на место происшествия, удалось задержать одного из участников конфликта. Им оказался 26-летний иностранный гражданин с видом на жительство на Украине. Задержанный пояснил, что заметил возле своего автомобиля двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. После сделанного замечания незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх.

В результате происшествия никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия изъяты два пистолета (предварительно — пневматический и стартовый), оружие отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.