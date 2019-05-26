На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила в своем Facebook о нападении на храм в селе Васлововцы (расположено в Заставновском районе Черновицкой области).

По информации епархии, группа неизвестных сорвала ворота и ворвалась на территорию, принадлежащую храму. "Религиозную общину прижали к двери храма", — говорится в сообщении.

Никаких других подробностей случившегося пока нет.

Давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось после того, как в декабре прошлого года на "объединительном соборе" в Киеве была образована новая "автокефальная церковь", которую возглавил "митрополит" Епифаний Думенко. Сообщения о захватах храмов канонической церкви, преследовании священнослужителей, аресте земель, где находятся монастыри канонической церкви, поступают регулярно. Так, 18 мая стало известно, что сторонники "новой церкви Украины" захватили Свято-Успенский храм Украинской православной церкви в селе Товтры Черновицкой области.

В Украинской канонической православной церкви неоднократно заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур.