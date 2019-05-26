Португалец Кардозу забил первый гол на обновленном стадионе "Динамо"

Стадион "Динамо" в Петровском парке официально открыт. Ожидаемое событие ознаменовалось матчем заключительного, 30 тура, чемпионата России между "Динамо" и тульским "Арсеналом". Автором первого гола на обновленной арене стал динамовец Мигел Кардозу.

Португальский нападающий "бело-голубых" отметился забитым голом уже на второй минуте встречи. С левого фланга атаки последовал навес, и удар головой в исполнении Кардозу, который был отбит вратарем туляков, но тот же португалец добил снаряд в ворота.

Отметим, что первый символический удар по мячу перед началом встречи нанесла дочь великого советского вратаря Льва Яшина Ирина Фролова, а свисток для первого удара по мячу дал внук Яшина – Василий Фролов.

Напомним, что реконструкция стадиона "Динамо" длилась с 2008 по 2018 год. Спортивное сооружение вместило в себя футбольную и хоккейные арены.