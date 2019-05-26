Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

В Германии произошел взрыв в частном жилом доме, серьезно пострадал один человек. Инцидент в городе Хальберштадт федеральной земли Саксония-Анхальт произошел вскоре после полуночи: в жилом доме на одну семью сначала возник пожар, а затем прогремел взрыв.

Пострадал владелец дома — 43-летний болгарин, пишет Bild. По оценке экспертов, была вероятность дальнейших взрывов, так что было принято решение об эвакуации людей в радиусе 300 метров. Были эвакуированы около 650 человек, они размещены в местном спортивно-досуговом центре.

По оценкам пожарных, в доме, где произошел взрыв, хранилось большое количество химикатов. Что это за вещества и почему они находились там, выясняется. Также пока неясно, идет ли речь о небрежном обращении с огнем или умышленном поджоге.