Пешеходы увернулись от попавшей в ДТП легковушки на западе Москвы

Двум пешеходам посчастливилось выйти невредимыми из столкновения двух легковушек на западе Москвы, в результате которого один автомобиль вылетел на переход и врезался в светофор. Камера регистратора запечатлела момент страшного ДТП.

Авария произошла около шести часов вечера 25 мая на Молодогвардейской улице. Владелец Volvo вылетел на перекресток на запрещающий сигнал и врезался в Mercedes-Benz, а затем ушел влево, съехал с дороги и протаранил светофор. Удар был такой силы, что поворачивавшего "немца" развернуло на дороге.

Несказанно повезло пешеходам, которые переходили дорогу в момент ДТП и едва не попали под колеса Volvo. Водитель последнего позже заявил, что ничего не помнит.

Кроме потерявшего память автовладельца, в аварии больше никто не пострадал, даже пассажиры принявшего удар Mercedes.