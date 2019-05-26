Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ) или объявить в стране дефолт по внешним долгам. В комментариях газете Financial Times Коломойский сказал, что по отношению к кредиторам Украине следует брать пример с Греции, которая в 2015 году перестала выплачивать внешний долг, или Аргентины. В противном случае нового президента ждет судьба Петра Порошенко и снижение рейтинга с 73% до 15 или даже 5.

Бизнесмен также заявил, что США и Евросоюз должны списать внешний долг Украины. Он обвинил Запад в использовании Украины для своих геополитических игр по нанесению вреда России.

Миссия МВФ сейчас ведет переговоры с украинскими властями по внешнему долгу страны. По итогам работы будет принято решение о выдаче Киеву очередного кредита на 1,3 миллиарда долларов. Среди требований валютного фонда: повышение цен на газ для населения, реформа банковского сектора, сокращение дефицита госбюджета. Новая программа помощи от МВФ была принята в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 миллиарда долларов.

О "греческом сценарии" Коломойский говорил еще в прошлом году. В интервью одному из украинских порталов бизнесмен назвал греков "красавцами" и отметил, что греческий сценарий отказа от платежей по кредиту нужно было применить на Украине еще в 2014 году. "Дефолт еще никогда никому не помешал", — заявил тогда Коломойский.