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26 мая 201915:36

"МанЮнайтед" откажется от покупки голландца де Лигта

mirror.co.uk

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует совершать покупку голландского защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. В Манчестере приняли решение отказаться от совершения трансфера игрока сборной Нидерландов предстоящим летом.

Руководители "Юнайтед" отказываются от дальнейшей борьбы за права на де Лигта, потому что полагают, что сам игрок намерен пополнить ряды испанской "Барселоны", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sports. Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы предложить за голландца 65 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что де Лигт вместе со своей командой в минувшем сезоне стал чемпионов Нидерландов, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Он является воспитанником "Аякса".

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