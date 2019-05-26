Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

22 мая стало большим днем социальной политики. Президент принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с членами правительства.

Мы покажем вам, как устроен Первый корпус Кремля. Уникальные съемки. Кабинет Президента Российской Федерации Владимира Путина. Каждый стул министра здесь имеет инвентарный номер — все-таки госимущество, в стол вмонтированы приемники с надписью "звукотехника", сюда можно подключить наушники, но, как правило, никто ими не пользуется.

В приемной президента его помощники принимают звонки и успевают следить за последними новостями. Слышно, что включен телеканал "Россия 24".

Вскоре в его эфире начнется трансляция со съезда Федерации независимых профсоюзов.

"У нас действительно с вами общие задачи — повышение благосостояния граждан России. Поэтому спасибо вам большое за совместную работу", — отметил Владимир Путин.

Но съезд профсоюзов, конечно, не был констатацией совместных успехов — проблем множество, и одной из главных здесь называют расслоение общества и утечку капиталов за рубеж.

"Я когда-то говорил, предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень-то рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило. Обращаю внимание на то, что наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Что это такое? Это просто репатриация капиталов, вот и все", — отметил глава государства.

Со съезда профсоюзов, который проходил в Измайлово, Путин отправляется в Кремль на вертолете. Такой способ передвижения по Москве — когда погода позволяет — Путин использует уже несколько лет. Так что если и есть в этот момент заторы в центре столицы, то по другим причинам.

На совещание с членами правительства в Первый корпус Кремля с вертолетной площадки Путина доставляет его Aurus. Президент сходу ломает план мероприятия и напоминает о своем диалоге с жительницей Севастополя на недавнем форуме ОНФ, которая рассказала, что в городе не строят обещанные медицинские центры.