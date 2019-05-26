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26 мая 201916:06

"Медом не корми - дай страшно возбудиться". Симоньян прокомментировала твит Макфола

Михаил Метцель/ТАСС

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказала о бурной реакции зарубежных СМИ и отдельных политиков на вручение ей ордена Александра Невского. На церемонии она сказала: "Служу России!", что, в частности, вызвало резкий твит бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

По словам Симоньян, Макфола "медом не корми — дай страшно возбудиться по какому-нибудь поводу", особенно по поводу Russia Today и ее лично. Бывший посол, говорит она, пишет такое далеко не в первый раз — и не только он. Например, многие именитые французские газеты написали: "как же так, руководитель RT вслух заявляет в Кремле "Служу России!"

- Я Макфолу ответила: а вы думали, я до этого кому служила, Моссаду?

По словам Симоньян, просто поразительно, что огромное количество СМИ, которые тайно, закрыто финансируются олигархами и определенными фондами, связанными со спецслужбами, "гордо объявляют, что они — независимая журналистика, и гордятся этим". Russia Today — СМИ, с самого первого дня говорившее, что оно российское, и что его финансирование идет из бюджета РФ, напоминает она.

"Спустя 14 лет Макфол пишет: все видели — она служит России", — недоумевает Симоньян. Реакцию американского дипломата, по ее мнению, можно охарактеризовать как "какой-то клинический маразм".

Получить награду из рук президента Путина, по словам главного редактора RT, очень волнительно — а еще "все время кажется, что это вроде бы какой-то аванс".

И ты думаешь: "Окей, теперь надо еще лучше, еще лучше все делать, еще больше работать".

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