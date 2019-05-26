"Локомотив" вырвал у "Краснодара" прямую путевку в Лигу чемпионов

В воскресенье, 26 мая, в российской премьер-лиге по футболу состоялись матчи заключительного, 30 тура. Основной интригой в чемпионате России оставалась борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов, за которую боролись "Локомотив" и "Краснодар". Победителем вышел "Локо".

Железнодорожники на своем домашнем стадионе принимали "Уфу" и добились минимальной победы со счетом 1:0. Автором единственного гола стал португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.

"Краснодар" же с аналогичным счетом одержал при своих болельщиках победу над казанским "Рубином" (1:0). За "быков" забитым голом отличился шведский нападающий Виктор Классон.

Как итог, у обеих команд по итогам всего 30 игр чемпионата России по 56 очков, однако по дополнительным показателям "Локомотив" обошел краснодарскую команду. Теперь "Локо" в следующем сезоне напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, в то время как "Краснодару" предстоит пройти дополнительную квалификацию.