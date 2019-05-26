В Брюсселе полиция вытеснила "желтые жилеты" с центральной улицы

В районе Северного вокзала в Брюсселе полиция столкнулась с "желтыми жилетами", пришедшими на очередной несогласованный митинг.

На место пришли около 100 человек, полиция их окружила и начала вытеснять на другие улицы, мешая пройти маршем. Несколько протестующих вырвались из оцепление, за ними пошла полиция.

Данных о пострадавших нет.

Вчерашние столкновения в Париже были более жесткими. На площади Республики группа протестующих забросала стражей порядка бутылками и другими предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Сегодня в Бельгии пройдут выборы в национальный, региональные и Европейский парламенты, передает РИА Новости.