На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на международном конкурсе "Евровидение-2019", прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что у него родилась дочь.

"Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни! — заявил Лазарев в беседе с корреспондентом газеты "Комсомольская правда".

В этой связи издание напоминает, что у певца есть пятилетний сын, о существовании которого общественности стало известно только два года назад. Объясняя причины такой таинственности, Лазарев сказал, что хотел максимально сберечь ребенку детство.

Рассказывая о жизни сына, которого зовут Никита, 36-летний певец поведал, что мальчик много времени проводит в детском саду, с друзьями, и вокруг него много детей.