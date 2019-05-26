Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

На Донбассе внимательно следят за событиями в Киеве и первыми заявлениями президента Зеленского. За первую рабочую неделю наговорено с три короба. Правда, особой надежды на разрешение конфликта на юго-востоке Украины сказанное пока не вселяет. А ведь люди по обе стороны линии соприкосновения так устали от гражданской войны.

В очереди за паспортами — уже несколько тысяч человек. Луганчане — в лидерах. Здесь для удобства граждан открыли еще один, незапланированный, участок. Прямо в здании городской администрации.

Случайно или нет, но совпало: в эти дни на Луганщине впервые с начала войны открыта новая лава. Пошел, как здесь говорят, уголек. Не только угольный, но и машиностроительный регион. Война пыталась внести коррективы, но этот конвейер не остановить.

Здание заводоуправления. Постройка конца 40-х годов прошлого века. Стиль — так называемый сталинский ампир. Очень красиво было. Выгорелое дотла. Где-то здесь располагался кабинет директора. Прямыми попаданиями были разрушены цеха. Под обстрелами их восстанавливали. Снаряды падали, а люди выходили в смену. Запускали "раненые" станки и работали.

Ясиноватский машиностроительный — одно из немногих предприятий, которое выжило, не растеряло кадры и работает почти на полную мощность. Как ни удивительно, это один из самых лучших в мире проходческих комбайнов. Его уникальность состоит в том, что он, как автомат Калашникова, абсолютно надежен и безотказен. Все советское метро было построено комбайнами из Ясиноватой. Новейшую технику и сейчас поставляют в Россию. Скоро она уедет в Кузбасс.

Зайцево. Горловский район. Одно из самых опасных мест Донбасса, где по-прежнему живут люди и явно не собираются никуда уезжать.

Граница так называемой серой зоны. Один из домов горел несколько дней назад. Прямое попадание снаряда. Пытались потушить своими силами. Ничего не получилось. Больше там никто не живет.

Тишина — это не надолго. Но в промежутках между обстрелами за хозяйством нужно

Единственный водитель единственного зайцевского автобуса. Александр Суменкин не военный, а каждый день — на передовой. Весь автобус — в иконках. Александр уверен, что защита — от них. В день — четыре рейса. Каждый может оказаться последним.

Киев стал для этих людей совсем далеким, несмотря на обещания нового президента прекратить войну. За словами нет ничего. А чаще вместо слов со стороны Украины прилетают снаряды, пули и мины. Примирение все еще возможно, но если Украина откроет встречное движение. Хорошим началом может стать обмен пленными.

Шахтерское выражение "Донбасс порожняк не гонит". Речь и о пустой породе, и о пустых словах. Донбасс готов сделать свой шаг, закрыв глаза на пять лет бесконечных обстрелов, но для этого нужна воля с обеих сторон.