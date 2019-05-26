Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж — величайший журналист нашей эпохи и вообще величайший наш современник. Так считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян — своим мнением она поделилась в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По мнению Симоньян, Ассанж, который среди прочего успел поработать и журналистом RT – человек, который точно войдет в историю. Правда, только если мир "хоть немножко еще будет развиваться так, как мы привыкли", и история все же "будет находить правду, а не станет "запрограммированным "Гуглом" и вставляемым в ручку младенцу" чипом с условной "Википедией". В этом случае человеку будут заранее вкладывать в мозг, что и о чем он должен думать, и тогда, конечно, ни о каком Ассанже там "не будет и упоминания".

"А я действительно боюсь, что так и будет, судя по тому, какими семимильными шагами мы движемся ко всем ужасам, описанным Оруэллом, Хаксли и Замятиным, и другими", — говорит Симоньян.

И именно этому, по ее мнению, противостоял Ассанж, сделав то, что обязана делать журналистика и для чего она существует: он изменил мир к лучшему, показав миру правду.

Правду о преступлениях американских военных, о лицемерии американской внешней политики, о том, как США следят за всем миром. Сейчас, благодаря Ассанжу, это ни для кого не секрет — мы все об этом знаем.

"Конечно, они не могли его оставить живым, целым и невредимым, — говорит Симоньян. — Конечно, они упекут его на много-много-много лет".

По словам главреда RT, она "испытывает физическую боль", думая о том, что Ассанж тогда вместо эквадорского мог пойти в посольство России, но не пошел. Тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа, который сейчас ведет политическое ток-шоу на телеканале RT на испанском языке, предоставил убежище Ассанжу, с которым они дружили.

"Потом этот президент ушел, власть передал своему преемнику, этот преемник за одну ночь повернулся на 180 градусов, и мы видим, что произошло с Ассанжем", — констатирует Симоньян.