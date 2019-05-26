СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

В Ярославской области Следственный комитет России проверяет обстоятельства смерти осужденного Алексея Сидякина. Он скончался в больнице N2 Ярославля.

Как пишет "Интерфакс", Сидякин был осужден на три года за заведомо ложное сообщение о теракте. Телефонный террорист "заминировал" школу.

Хотя Сидякин должен был отбывать наказание в поселении, за допущенные нарушения его поместили в колонию общего режима. В больницу он попал в коме от полученных ранее травм.