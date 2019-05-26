В Катманду прогремели два взрыва, есть погибшие

Три человека погибли в результате двух взрывов, прогремевших в воскресенье в столице Непала, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление полиции. По предварительной информации, ранения получили еще не менее пяти человек. Полиция пока не дает оценку инциденту. Район взрывов оцеплен, на месте работают следователи, которые определят, что стало причиной взрыва: теракт, утечка бытового газа и т. д.

В 2006 году власти Непала и боевики-маоисты объявили о перемирии в войне, которая за десять лет унесла жизни почти 13 тысяч человек.