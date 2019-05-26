Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

Сильное землетрясение в Перу стало причиной травматизации шести человек, сообщил координатор центра чрезвычайных ситуаций Рикардо Сеихас. Тем временем местная газета La Republica сообщает об одном погибшем и 11 раненых.

18 зданий разрушены полностью, 27 повреждены, нарушена целостность дорожных покрытий, пострадали здания медицинских, учебных заведений, двух храмов.

Нарушено электроснабжение в нескольких районах. На место прибыл президент Перу Мартин Вискарра, передает РИА Новости.

Ранее Геологическая служба США о землетрясении в Перу магнитудой 7,5. Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас. Очаг залегал на глубине 105 километров.