Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в результате торнадо, который разрушил мотель в американском городе Эль-Рино, штат Оклахома. По словам очевидцев, гостиница практически оказалась внутри смертоносного вихря. Сейчас спасатели продолжают искать людей под завалами, передает телеканал "Россия 24".

Серьезные повреждения получили еще несколько зданий, на расположенной неподалеку автостоянке разметало припаркованные трейлеры. Пострадали от стихии и соседние штаты: Техас и Миссури.

За последнюю неделю жертвами бурь и торнадо в США стали не менее семи человек. В нескольких прибрежных городах Оклахомы и Канзаса объявили эвакуацию из-за угрозы подтоплений.