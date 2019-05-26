Патриарх Кирилл освятил первый в Страсбурге православный храм

Чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге совершил 26 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель назвал событие историческим для всех живущих в этом французском городе православных.

Освящен первый в Страсбурге православный храм, отметил он — до этого православная община молилась в неприспособленных для богослужений помещениях. Патриарх Кирилл надеется, что храм Всех Святых будет для православных не только домом молитвы, но и местом их встречи с католической общиной, местом диалога, очень необходимого для христиан, живущих "в условиях секуляризированной цивилизации". В ходе визита Патриарха Кирилла во Францию, куда он прибыл накануне, планируются и его встречи с представителями католической церкви, а также с руководством Совета Европы.

Участие в церемонии освящения храма Всех Святых принял и мэр Страсбурга Ролан Рис, передает ТАСС. Градоначальник назвал это значимым событием, которое вписывается в политику города — уважать все вероисповедания. Споров и дебатов, по словам Риса, не было: жители квартала, как и сам мэр, "горячо поддерживали возведение такого красивого храма". Когда богослужение закончилось, Патриарх Кирилл наградил мэра орденом Преподобного Серафима Саровского III степени.

Первый камень в основание храма Всех Святых в Страсбурге был заложен в 2014 году. Создававшие его архитекторы вдохновились храмом Святителя Николая на Валааме. Малое освящение новой церкви епископом Корсунским Нестором прошло 23 декабря прошлого года. Православная община в Страсбурге насчитывает около тысячи человек из Франции и Германии.