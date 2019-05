Американский вертолет развалился на части после жесткой посадки в Афганистане

Американский военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook был полностью уничтожен в результате жесткой посадки в афганской провинции Гильменд, сообщает AFP со ссылкой на представителя миссии НАТО в этой стране полковника Дэвида Батлера. Обломки винтокрылой машины сняли на видео.

#AFG The aftermath of the helicopter crash in Helmand’s Nawzad District. pic.twitter.com/XMUDdCbygv