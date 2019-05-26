Хоккейный матч за бронзу. Россия проиграла Чехии первый период

В словацкой Братиславе проходит матч чемпионата мира по хоккею за бронзовые медали, в котором сборная России играет с командой Чехии. После первого периода табло арены имени Ондрея Непалы зафиксировало преимущество чехов – 2:1.

Открыли счет в матче хоккеисты "Красной машины". На 13 минуте поединка Михаил Григоренко нанес дальний бросок по воротам Шимона Грубеца и шайба издевательски для голкипера просочилась между его щитков и закатилась в ворота.

Однако ответ чехов не заставил себя долго ждать – уже спустя 41 секунду после гола россиян чешский нападающий Михал Ржепик забил Андрею Василевскому.А за полторы минуты до сирены на перерыв Доминик Кубалик вывел свою команду вперед.