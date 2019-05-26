По ком плачет Тереза Мэй

Автор: Дмитрий Киселёв

Тереза Мэй объявила о своей долгожданной досрочной отставке. Реально она останется в резиденции премьер-министра до момента избрания ее преемника. Но уже сейчас можно утверждать, что она оставляет страну в расколе, политиков — в недоумении, а наблюдателей — с полным ощущением абсурдности происходящего.

В конце патетической речи про свою отставку Мэй разрыдалась, быстро развернулась и скрылась за дверьми. За трехлетнюю карьеру премьер-министра Тереза Мэй много и в общем-то бездоказательно ругала Россию. Ей удалось, надо признать, временно нам навредить, хотя историки будущего, наверное, будут смеяться над тем, как ей это удавалось.

Нам в России Терезы Мэй будет не хватать. Не хватать ее костюма стюардессы "Аэрофлота", в котором она прилетела в Китай на первую встречу с Путиным. Не хватать коллекции ее леопардовых туфель, что называла "политическими ледоколами" на трудных переговорах. Не хватать ее африканских танцев, ее мема — highly likely в обвинениях России . И не хватать ее глубокого декольте, когда бокал с вином она держит, словно стакан ее любимого виски Penderyn.

Нам будет не хватать чувства жалости к Терезе Мэй, когда ее в Брюсселе никто из еврочиновников не приглашает на ужин, и не хватать ее хриплого рычания в британском парламенте. Нам будет не хватать этого британского абсурда, что окружал Терезу Мэй. Но она же сама его и провоцировала.

За что мы благодарны Терезе Мэй? За то, что она вдохновляет пол, который когда-то считался слабым. Многие, правда, думают, что амбициозным дамам своим примером она навредила, но Мэй уверена в обратном. "В политике иногда есть место чертовски сложным женщинам", — сказала она.

Автор: Александр Хабаров

Терезу Мэй так долго отправляли в отставку, что когда она, наконец, вышла об этом заявить, многие, включая ее сторонников, выдохнули с облегчением. Но ей самой расставание с властью далось ей нелегко, в конце выступления она даже всплакнула.

Разумеется, Тереза Мэй рыдала не о стране, а о себе самой. Накануне этой отставки газета Telegraph представила безжалостный психологический портрет уходящего премьера. Собеседники газеты из ближайшего окружения Мэй рассказали многое: о том, что для дочери священника существует только черное и белое, с каким пренебрежением она может относится к людям и главное, что власть для нее — все.

"Статус для нее значит намного больше, чем могут подумать. Людям кажется, что ей важны ее обязанности и служба обществу, а на самом деле она наслаждается властными атрибутами. Вся ее политическая жизнь построена исключительно вокруг нее самой. У нее никогда не было идей, были только амбиции. Все подчинялось одной мысли — быть премьер-министром", — отмечается в статье Telegraph.

Без мало три года на посту премьера оказались сплошной катастрофой, начиная с провальных выборов 2017-го. В кабинете Терезы Мэй была невероятная кадровая текучка — его покинули свыше сорока министров и их заместителей. Она начала за здравие, пообещав всем безупречный Brexit, но главное дело своего премьерства довести до конца ей так и не удалось. Дату выхода из Евросоюза уже откладывали дважды, и нет уверенности, что это вообще когда-нибудь будет.

Конечно, следующему хозяину этой резиденции на Терезу Мэй можно будет легко списать многое. Хотя справедливости ради, это провал не только ее, а всего местного политического бомонда. Сами предложили идею Brexit, дали проголосовать, а когда дошло до дела, дружными усилиями депутатов, министров и других чиновников довели все до полного абсурда.

В желающих поуправлять недостатка нет. Лидер списка — бывший министр иностранных Борис Джонсон. Он видит себя вторым Черчиллем, обещает Brexit любой ценой: неважно, будет или нет соглашение с Евросоюзом. У Джонсона — репутация демагога. Его уличали во вранье, еще когда он начинал журналистом. Сейчас на него пытаются подать в суд за выдумки во время агитационной кампании за Brexit. Последний раз его ловили на лжи по скандальному делу Скрипалей, когда он заявил, что британские химики якобы установили, что яд был изготовлен в России. Утверждение было потом официально опровергнуто.

Но кроме Джонсона яркой фигуры у консерваторов сейчас нет. Авторитет этой партии приближается к нулю. Накануне голосования в Европарламент ее были готовы поддержать всего лишь 7% избирателей. Всех уложил на лопатки популист Найджел Фарадж. Всего лишь за два месяца до выборов он сумел сколотить партию, за которую были готовы проголосовать почти 37%. Без программы и манифестов. Оказалось достаточным того, что партия Фараджа называется Brexit.

К самому Фараджу уже не подойдешь. Его помощники как огня боятся, чтобы их шефа случайно не увидели дающим интервью журналистам из России. Это началось после того, как Фараджа обвинили в тайных связях с Кремлем.

При Терезе Май русофобию раздули чудовищно. Лидера оппозиции Джереми Корбина ВВС рисовала на фоне Кремля и в шапке с красной звездой всего лишь за то, что он считал разумным нормальный диалог с Москвой. Лейбористы сейчас требуют досрочных парламентских выборов.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить Brexit без соглашения. Реальность такова, что новый лидер консерваторов не сможет ничего решить. Нашему народу необходимо дать еще одну возможность определить, кто и как должен управлять этой страной", — уверен Корбин.

У правящих консерваторов нет ни большинства в парламенте, ни внятной программы, как выходить из кризиса, который они спровоцировали еще до прихода к власти Терезы Мэй.

Нынешнюю ситуацию очень точно описал премьер-министр Ирландии Лео Ваадкар: "Мы все видим, как Brexit поглотил британскую политику. И в этом поглощенном состоянии она останется очень надолго".

И не исключено, что Тереза Мэй на этом пути далеко не последняя промежуточная фигура. Пока она все еще остается на своем посту, чтобы 3 июня принять Дональда Трампа, отношения с которым как никогда сложны.

Трамп очень обижен на Лондон за то, что именно здесь накануне выборов президента США в 2016 году подготовили скандальное досье, утверждая, что он чуть ли ни завербован Россией. Автор досье — бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Как установило расследование американского спецпрокурора Мюллера, документы оказалось липовыми. Но теперь выясняется, что перед отправкой в США их детально изучали руководители британских спецслужб.

"Отношение к этому досье было очень серьезным. Если оно дошло в руководства разведки, значит, его восприняли как нечто существенное, в то время как Трамп говорил, что это фальшивка и выдумка. Источники в правительстве утверждают, что госпоже Мэй никогда не докладывали об этом досье. Шефы спецслужб предпочитали держать ее подальше от этой информации. Но почему, неизвестно", — пишут СМИ.

В самодеятельность спецслужб верится с трудом. Впрочем, при желании после окончательного ухода Терезы Мэй со всех постов на нее можно будет списать и эту неприятную и сомнительную историю. К тому же Трамп приезжает сейчас по личному приглашению королевы Елизаветы Второй.