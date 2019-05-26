Новости Политика

Все видео этой рубрики
26 мая 201921:44

По ком плачет Тереза Мэй

По ком плачет Тереза Мэй

Автор: Дмитрий Киселёв

Тереза Мэй объявила о своей долгожданной досрочной отставке. Реально она останется в резиденции премьер-министра до момента избрания ее преемника. Но уже сейчас можно утверждать, что она оставляет страну в расколе, политиков — в недоумении, а наблюдателей — с полным ощущением абсурдности происходящего.

В конце патетической речи про свою отставку Мэй разрыдалась, быстро развернулась и скрылась за дверьми. За трехлетнюю карьеру премьер-министра Тереза Мэй много и в общем-то бездоказательно ругала Россию. Ей удалось, надо признать, временно нам навредить, хотя историки будущего, наверное, будут смеяться над тем, как ей это удавалось.

Нам в России Терезы Мэй будет не хватать. Не хватать ее костюма стюардессы "Аэрофлота", в котором она прилетела в Китай на первую встречу с Путиным. Не хватать коллекции ее леопардовых туфель, что называла "политическими ледоколами" на трудных переговорах. Не хватать ее африканских танцев, ее мема — highly likely в обвинениях России . И не хватать ее глубокого декольте, когда бокал с вином она держит, словно стакан ее любимого виски Penderyn.

Нам будет не хватать чувства жалости к Терезе Мэй, когда ее в Брюсселе никто из еврочиновников не приглашает на ужин, и не хватать ее хриплого рычания в британском парламенте. Нам будет не хватать этого британского абсурда, что окружал Терезу Мэй. Но она же сама его и провоцировала.

За что мы благодарны Терезе Мэй? За то, что она вдохновляет пол, который когда-то считался слабым. Многие, правда, думают, что амбициозным дамам своим примером она навредила, но Мэй уверена в обратном. "В политике иногда есть место чертовски сложным женщинам", — сказала она.

Автор: Александр Хабаров

Терезу Мэй так долго отправляли в отставку, что когда она, наконец, вышла об этом заявить, многие, включая ее сторонников, выдохнули с облегчением. Но ей самой расставание с властью далось ей нелегко, в конце выступления она даже всплакнула.

Разумеется, Тереза Мэй рыдала не о стране, а о себе самой. Накануне этой отставки газета Telegraph представила безжалостный психологический портрет уходящего премьера. Собеседники газеты из ближайшего окружения Мэй рассказали многое: о том, что для дочери священника существует только черное и белое, с каким пренебрежением она может относится к людям и главное, что власть для нее — все.

"Статус для нее значит намного больше, чем могут подумать. Людям кажется, что ей важны ее обязанности и служба обществу, а на самом деле она наслаждается властными атрибутами. Вся ее политическая жизнь построена исключительно вокруг нее самой. У нее никогда не было идей, были только амбиции. Все подчинялось одной мысли — быть премьер-министром", — отмечается в статье Telegraph.

Без мало три года на посту премьера оказались сплошной катастрофой, начиная с провальных выборов 2017-го. В кабинете Терезы Мэй была невероятная кадровая текучка — его покинули свыше сорока министров и их заместителей. Она начала за здравие, пообещав всем безупречный Brexit, но главное дело своего премьерства довести до конца ей так и не удалось. Дату выхода из Евросоюза уже откладывали дважды, и нет уверенности, что это вообще когда-нибудь будет.

Конечно, следующему хозяину этой резиденции на Терезу Мэй можно будет легко списать многое. Хотя справедливости ради, это провал не только ее, а всего местного политического бомонда. Сами предложили идею Brexit, дали проголосовать, а когда дошло до дела, дружными усилиями депутатов, министров и других чиновников довели все до полного абсурда.

В желающих поуправлять недостатка нет. Лидер списка — бывший министр иностранных Борис Джонсон. Он видит себя вторым Черчиллем, обещает Brexit любой ценой: неважно, будет или нет соглашение с Евросоюзом. У Джонсона — репутация демагога. Его уличали во вранье, еще когда он начинал журналистом. Сейчас на него пытаются подать в суд за выдумки во время агитационной кампании за Brexit. Последний раз его ловили на лжи по скандальному делу Скрипалей, когда он заявил, что британские химики якобы установили, что яд был изготовлен в России. Утверждение было потом официально опровергнуто.

Но кроме Джонсона яркой фигуры у консерваторов сейчас нет. Авторитет этой партии приближается к нулю. Накануне голосования в Европарламент ее были готовы поддержать всего лишь 7% избирателей. Всех уложил на лопатки популист Найджел Фарадж. Всего лишь за два месяца до выборов он сумел сколотить партию, за которую были готовы проголосовать почти 37%. Без программы и манифестов. Оказалось достаточным того, что партия Фараджа называется Brexit.

К самому Фараджу уже не подойдешь. Его помощники как огня боятся, чтобы их шефа случайно не увидели дающим интервью журналистам из России. Это началось после того, как Фараджа обвинили в тайных связях с Кремлем.

При Терезе Май русофобию раздули чудовищно. Лидера оппозиции Джереми Корбина ВВС рисовала на фоне Кремля и в шапке с красной звездой всего лишь за то, что он считал разумным нормальный диалог с Москвой. Лейбористы сейчас требуют досрочных парламентских выборов.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить Brexit без соглашения. Реальность такова, что новый лидер консерваторов не сможет ничего решить. Нашему народу необходимо дать еще одну возможность определить, кто и как должен управлять этой страной", — уверен Корбин.

У правящих консерваторов нет ни большинства в парламенте, ни внятной программы, как выходить из кризиса, который они спровоцировали еще до прихода к власти Терезы Мэй.

Нынешнюю ситуацию очень точно описал премьер-министр Ирландии Лео Ваадкар: "Мы все видим, как Brexit поглотил британскую политику. И в этом поглощенном состоянии она останется очень надолго".

И не исключено, что Тереза Мэй на этом пути далеко не последняя промежуточная фигура. Пока она все еще остается на своем посту, чтобы 3 июня принять Дональда Трампа, отношения с которым как никогда сложны.

Трамп очень обижен на Лондон за то, что именно здесь накануне выборов президента США в 2016 году подготовили скандальное досье, утверждая, что он чуть ли ни завербован Россией. Автор досье — бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Как установило расследование американского спецпрокурора Мюллера, документы оказалось липовыми. Но теперь выясняется, что перед отправкой в США их детально изучали руководители британских спецслужб.

"Отношение к этому досье было очень серьезным. Если оно дошло в руководства разведки, значит, его восприняли как нечто существенное, в то время как Трамп говорил, что это фальшивка и выдумка. Источники в правительстве утверждают, что госпоже Мэй никогда не докладывали об этом досье. Шефы спецслужб предпочитали держать ее подальше от этой информации. Но почему, неизвестно", — пишут СМИ.

В самодеятельность спецслужб верится с трудом. Впрочем, при желании после окончательного ухода Терезы Мэй со всех постов на нее можно будет списать и эту неприятную и сомнительную историю. К тому же Трамп приезжает сейчас по личному приглашению королевы Елизаветы Второй.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:24

На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

20:06

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

19:22

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

16:26

Два взрыва прогремели в Катманду, есть погибшие

15:03

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ

13:50

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

12:53

В Каннах столкнулись яхты: погиб человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

1 час назад
Перезагрузка ЕС: за какой Европарламент проголосуют

Перезагрузка ЕС: за какой Европарламент проголосуют

1 час назад
По ком плачет Тереза Мэй

По ком плачет Тереза Мэй

48 минут назад
Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева

1 час назад
Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

3 часа назад
Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

1 час назад
Медведев: "Единая Россия" обновляется и молодеет

Медведев: "Единая Россия" обновляется и молодеет

26 минут назад
В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

1 час назад
При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей

При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей

2 часа назад
На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

1 час назад
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

3 часа назад
Порядка 30 человек пострадали от торнадо в Оклахоме

Порядка 30 человек пострадали от торнадо в Оклахоме

2 часа назад
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

3 часа назад
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

6 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

11 часов назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

24 минуты назад
Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира

Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира

45 минут назад
"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой

"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой

45 минут назад
Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

1 час назад
Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

1 час назад
Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

2 часа назад
Выборы в Европарламент: к вечеру активность голосующих возросла

Выборы в Европарламент: к вечеру активность голосующих возросла

2 часа назад
Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

3 часа назад
Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

4 часа назад
Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

5 часов назад
Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

5 часов назад
Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

5 часов назад
Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

5 часов назад
В Катманду прогремели два взрыва, есть погибшие

В Катманду прогремели два взрыва, есть погибшие

5 часов назад
СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

5 часов назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

5 часов назад
"Динамо" дебютировало на новой арене результативной ничьей с "Арсеналом"

"Динамо" дебютировало на новой арене результативной ничьей с "Арсеналом"

6 часов назад
Вооруженные дробовиком посетители кафе напали на сотрудника ДПС в Волхове

Вооруженные дробовиком посетители кафе напали на сотрудника ДПС в Волхове

6 часов назад
Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

6 часов назад
Алина Загитова назвала Плющенко и Ханю королями в фигурном катании

Алина Загитова назвала Плющенко и Ханю королями в фигурном катании

7 часов назад
Мария Захарова: санкции "штампуют на потоке" уже без повода

Мария Захарова: санкции "штампуют на потоке" уже без повода

7 часов назад
Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

7 часов назад
Драка со стрельбой произошла в Киеве

Драка со стрельбой произошла в Киеве

7 часов назад
На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

7 часов назад
Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

8 часов назад
За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

8 часов назад
В Москву придет аномальная жара

В Москву придет аномальная жара

8 часов назад
Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

9 часов назад
Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

9 часов назад
Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

9 часов назад
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

9 часов назад
Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

9 часов назад
Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

9 часов назад
На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

9 часов назад
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

11 часов назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13

Концепт: как будет выглядеть iOS 13

13 часов назад
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

14 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59