"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой
Громким скандалом обернулась, казалось бы, вполне безобидная акция Ночь музеев в польском Гданьске, в Музее Второй мировой войны. Всему виной — знаменитая советская песня "Темная ночь" из фильма "Два бойца". Там про любовь, разлуку и светлое ожидание. В Польше песню сочли враждебной пропагандой, ибо интонация и чувства поющего бойца Красной Армии слишком привлекательно человечны. Певца оборвали, а дальше — скандал как снежный ком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, наблюдая все это, даже задалась внутренним вопросом, где же граница абсурда и есть ли она вообще в Польше?
Советская лирическая песня "Темная ночь" остается в репертуаре ансамбля Петра Косевского. От ее исполнения он не откажется . Одновременно в Польше и России запустили флешмоб в его поддержку. "Темная ночь" Никиты Богословского и Владимира Агатова в переводе Юлиана Тувима накануне вызвала настоящую истерику у директора музея Второй мировой войны в Гданьске . Из песни слов не выкинешь, и Кароль Навроцкий решил выкинуть из учреждения культуры самих музыкантов, которые в Ночь музеев выбрали для своего выступления популярную военную композицию.
"Директор назвал песню большевистской, и теперь у нас запрет на ее исполнение на территории музея. Но мы как артисты не занимаемся политикой, мы пели про чувства и любовь. И это все очень обидно", — признался музыкант Петр Косевский.
Лишь несколько дней спустя администрация музея разъяснила, что вызвало агрессию директора. Музейщики возмущены поведением польских музыкантов. В своем заявлении песню "Темная ночь" они называют пропагандистским произведением, написанным в годы войны для советского кинематографа.
Советский фильм "Два бойца", в котором песню исполняет Марк Бернес в роли пулеметчика Аркаши Дзюбина из Одессы, — о солдатах-освободителях. Но в Польше их все чаще называют "захватчиками".
Кароль Навроцкий — бывший региональный куратор Института национальной памяти, спортсмен, написавший книги об истории польского футбола, никогда напрямую не занимавшейся историей Второй мировой войны. По мнению коллег, он был прислан в музей, скорее, для идеологического контроля.
Находясь здесь понимаешь, что советская лирическая песня противоречит концепции музея, экспозиция которого рассказывает о том, что Советский Союз не освободитель, а агрессор наравне с гитлеровской Германией.
Михал Глок, военный историк, с единомышленниками помог сохранить советский танк Т-34 на постаменте, который вместе с десятками монументов и памятников благодарности Красной Армии попал в черные списки и подлежал демонтажу. Все это мешает строить новую историческую политику в Польше. "Есть такая риторика, что Красная Армия — это тоже враги, вторые оккупанты", — сказал Глок.
Но не все готовы отказаться от любимых песен только потому, что они не вписываются в новую идеологию .
"Это, по-моему, позор и пример цензуры. Конечно, это советская песня, но она про любовь и тоску солдата на фронте по жене и ребенку", — отметил Конрад Имиела, директор музыкального театра "Капитол" во Вроцлаве.
Одну из самых пронзительных композиций Великой Отечественной войны – "Темную ночь" — в 60-е в Польше исполняли популярные вокалисты Вера Гран и Мечислав Фог . Петр Косевский обещает сделать новую аранжировку песне, которая может стать новым польским хитом.
После скандала в музее "Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой. Теперь ее можно услышать повсюду: и в кафе, и на улице.
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