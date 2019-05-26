В Донецке прошел митинг, посвященный пятилетию вооруженного конфликта

Митинг, посвященный пятилетию со дня первого артиллерийского удара по Донецку, собрал более пяти тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя донецкой администрации. На площади имени Ленина в центре города установлен импровизированный мемориал в виде самолета, символизирующего донецкий аэропорт, подвергшийся первому артобстрелу. К нему жители возлагают цветы и несут зажженные лампады. Некоторые из них пришли с флагами Донецкой народной республики.

Собравшиеся почтили память погибших в вооруженном конфликте минутой молчания.

В ночь на 26 мая 2014 года вооруженными сторонниками ДНР была осуществлена попытка захвата Донецкого аэропорта с целью остановить переброску по воздуху войск и грузов военного назначения. В ответ украинские силовики нанесли артиллерийский удар по Донецку, поселку Октябрьский и Донецкому аэропорту. Здание Донецкого аэропорта находилось под контролем вооруженных сил Украины до января 2015 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался не раз. Контактной группой приняты несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.