26 мая 201918:20
Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо
Новый рекорд массового исполнения крещендо был установлен питерскими барабанщиками на праздновании Дня основания города.
Рекорд зафиксировал арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. В прошлом рекорде было зафиксировано 104 исполнителя. В нынешнем – 556. Всего в исполнении задействовали 1112 барабанщиков.
Перед выступлением барабанщики прошли маршем по Невскому проспекту (в честь праздника он был закрыт для машин), затем выстроились в строгом порядке.
После короткой репетиции начали выступление. Патель обошел музыкантов в сопровождении руководителя Государственного симфонического оркестра "Классика" Александра Канторова. Канторов был приглашен как официальный свидетель барабанного крещендо, передает ТАСС.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Землетрясение в Перу разрушило дома
- Французский депутат предложил подружиться в Москвой
- Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
- В Москве после ремонта открыли стадион "Динамо"
- Появился очередной претендент на кресло Терезы Мэй
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
- Москву ждет дождь с грозой, а потом жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены
2 часа назад
Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении
6 часов назад
Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу
2 часа назад
В Катманду прогремели два взрыва, есть погибшие
2 часа назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором
2 часа назад
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
29 минут назад
За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой
5 часов назад
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства
20.05.2019 08:46
Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие
2 часа назад
Драка со стрельбой произошла в Киеве
4 часа назад
В Москву придет аномальная жара
5 часов назад
На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков
6 часов назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13
10 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки
21.05.2019 15:59