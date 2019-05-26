Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

Новый рекорд массового исполнения крещендо был установлен питерскими барабанщиками на праздновании Дня основания города.

Рекорд зафиксировал арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. В прошлом рекорде было зафиксировано 104 исполнителя. В нынешнем – 556. Всего в исполнении задействовали 1112 барабанщиков.

Перед выступлением барабанщики прошли маршем по Невскому проспекту (в честь праздника он был закрыт для машин), затем выстроились в строгом порядке.

После короткой репетиции начали выступление. Патель обошел музыкантов в сопровождении руководителя Государственного симфонического оркестра "Классика" Александра Канторова. Канторов был приглашен как официальный свидетель барабанного крещендо, передает ТАСС.