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26 мая 201918:20

Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

Новый рекорд массового исполнения крещендо был установлен питерскими барабанщиками на праздновании Дня основания города.

Рекорд зафиксировал арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. В прошлом рекорде было зафиксировано 104 исполнителя. В нынешнем – 556. Всего в исполнении задействовали 1112 барабанщиков.

Перед выступлением барабанщики прошли маршем по Невскому проспекту (в честь праздника он был закрыт для машин), затем выстроились в строгом порядке.

После короткой репетиции начали выступление. Патель обошел музыкантов в сопровождении руководителя Государственного симфонического оркестра "Классика" Александра Канторова. Канторов был приглашен как официальный свидетель барабанного крещендо, передает ТАСС.

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