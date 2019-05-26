Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия
23 мая в Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Президент Путин провел ее лично. Орденов, медалей, нагрудных знаков удостоены не только выдающиеся и известные на всю страну россияне: деятели культуры, ученые, политики, спортсмены. Высокие награды вручены и людям, лица которых нечасто мелькают на телеэкранах, однако их вклад в развитие страны исключительно весом.
Обычный последний звонок — объятия, поцелуи, слезы.... А школа — необычная. Дети здесь очень хотят учиться, потому что жизнь должна продолжаться.
"Они не отпускают учителей. И мы уже четыре года сдаем ЕГЭ здесь, и среди наших выпускников сесть золотые медалисты, причем это дети, которые не закончили конца лечение", — рассказал Александр Румянцев, академик РАН, гендиректор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Больничная школа в Центре детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Димы Рогачева была первой. Теперь в России таких — 30. Александр Румянцев не останавливается и, построив больницу мечты, продолжает ее совершенствовать.
Он уже в 6 утра на работе — в центре, где самое-самое лучшее оборудование, потрясающие врачи. Палаты не похожи на палаты. В реанимации родители все время рядом. А дети улыбаются, даже если очень тяжело болеют.
"Меня дразнили мечтателем, — вспоминает Румянцев, — а сотрудники мои организовали "общество, пострадавших от Румянцева". Потому что я им рассказывал, как мы будем жить хорошо, а они не верили, а на самом деле все состоялось".
"Без любви ничего не получится. Любая команда не будет восприниматься. Только любовь", — считает Владимир Федосеев, художественный руководитель, главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. П. Чайковского, народный артист СССР.
Его жизнь и любовь — конечно, музыка. Подлинный интеллигент, неподражаемый маэстро Владимир Федосеев дирижирует миром, а кораблем под названием Большой симфонический оркестр управляет уже больше 40 лет. Владимир Иванович теперь — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
За бокалом шампанского председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснялась музыкантам в любви, хотя всего полчаса назад волновалась как никогда, получая высшую награду Российской Федерации орден святого апостола Андрея Первозванного.
"У меня 47 лет трудового стажа. И все эти годы я работала на государственной службе. Скажу честно, работать с вами непросто. Вы очень строгий, очень требовательный руководитель и всегда нацелены на результат", — обратилась Матвиенко к Путину.
Женщины среди почти сорока награжденных были в меньшинстве. Лариса Долина в белоснежном костюме -улыбку не спрятала, когда оркестр исполнил "Погоду в доме".
Доярка из Орловской области Валентина Карманович в любую погоду вот уже 30 лет встает в 4:30 и отправляется на ферму. Работу свою обожает.
Призвание врача Лейлы Адамян — дарить счастье материнства.
У Маргариты Симоньян — главного редактора телекомпании RT — свое сражение. За правду. "Из простой журналистики, простой конкуренции телеканалов это действительно превращается в информационную войну, к сожалению, в информационное противоборство разных представлений о мире, информационное противоборство могучих держав. А на войне ты защищаешь свою страну", — подчеркнула Симоньян.
Неподражаемый Сергей Маковецкий . В Кремль — прямиком из Китая, где Театр Вахтангова триумфально гастролировал с "Евгением Онегиным". "Возникает чувство гордости за российский театр, за литературу", — сказал народный артист России.
На языке Пушкина в Кремле заговорил китайский посол Ли Хуэй. Среди награжденных иностранцев и президент ФИФА Джанни Инфантино. В Москве он как дома. Лучший в истории чемпионат мира — Инфантино готов обсуждать часами и с легендой "Спартака" Никитой Симоняном, и с Али Узденовым, который в Ростовской области спасает природу степи, диких и исчезающих животных. Инфантино получил орден Дружбы, что символично.
Валентин Юдашкин открыл миру Россию модную. В далеком 1991-м покорил Париж и все эти годы оставался кутюрье номер один. А недавно с подиума шагнул на сцену — одевает новый спектакль "Табакерки".
"Совсем недавно японские ректоры, с которыми мы очень дружим, подарили мне вот этот галстук. Здесь написано число Пи. А дальше написано, чему оно равно. Не хватит всех галстуков мира, чтобы написать значение этого числа, потому что оно бесконечно. Я привел этот пример потому, что с древних времен до настоящего наука всегда ищет что-то, чтобы открыть", — заявил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.
Математика – это, конечно царица наук, а Виктор Садовничий — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Вместе с академиком Московский университет выстоял в 90-е, сохранив фундаментальное образование.
"Хочу всех вас поблагодарить за верность России, неравнодушное и творческое, отзывчивое участие в жизни страны. Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед", — подчеркнул Владимир Путин.
Высокими государственными наградами отмечены заслуги космического масштаба Федора Юрчихина, Андрея Борисенко, Олега Новицкого.
Орденом Мужества награжден летчик-испытатель Владимир Кутанин. В детстве он увидел в небе кукурзник и пропал. Мечта стала делом жизни. В послужном списке Владимира Кутанина — 600 боевых вылетов в Афганистане, он был первым, кто поднял в небо Ми-38. Вертолет-рекордсмен — взлетал на высоту 8 тысяч 620 метров.
Балет — это армия. Пряник — это кнут. Вот философия Николая Цискаридзе. Легендарный танцовщик получил первую награду в новом амплуа — ректора старейшей в России балетной школы — Вагановской академии.
Имена награжденных, словно россыпь бриллиантов, — так щедра Россия талантами, так богата удивительными людьми.
"Все мы — одна большая непобедимая команда. Но с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, становится более привлекательной", — сказал Владимир Путин.
Музыканты, врачи, спортсмены, артисты, журналисты, ученые — вот уж действительно, большая команда тех, кто всю жизнь трудится во имя настоящего и будущего страны.
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