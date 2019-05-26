Жительница Украины дважды прорвалась через границу с Приднестровьем и была задержана

Жительница Украины на автомобиле с украинской регистрацией дважды нарушила режим пересечения границы с Приднестровьем. Вначале она прорвалась с Украины в Приднестровье через пункт пропуска Первомайск. В Приднестровье объявили план "Перехват", и через некоторое время автомобиль с нею задержали. На женщину составили административный протокол, а затем отпустили.

Спустя несколько часов после этого, возвращаясь назад в темное время суток, женщина попыталась прорваться через границу в сторону Украины и на большой скорости протаранила приднестровский пограничный шлагбаум. Пограничник в последний момент отскочил в сторону, а сбитый шлагбаум разбил оконную раму в пункте пограничного контроля. Сотрудница пункта получила телесные повреждения — ее поранило осколками стекла и деталями конструкции.

Нарушительница тем временем, несмотря на развернутую ленту с шипами и закрытый шлагбаум на выезде, по встречной полосе прорвалась через пункт пропуска в направлении Украины. В нескольких километрах от украинского пункта пропуска "Кучурган-Авто" ее задержали сотрудники правоохранительных органов Украины, передает РИА Новости.

По сообщению приднестровского министерства госбезопасности, в настоящее время нарушительница находится на территории Приднестровья. Ей грозит уголовная ответственность по статье 315 УК республики "Применение насилия в отношении представителя власти".