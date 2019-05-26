В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook о повреждении пешеходного моста, который с большой помпой открыли вчера. Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу. Мэр уверен в достаточной прочности панелей, поэтому уверен, что мост сломали вандалы.

"Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Рассматривается версия того, что стреляли", — заявил Кличко.

Мэр Киева обвинил в происшествии противников позитивных изменений в столице Украины и попросил правоохранительные органы разобраться.

Посетителей новой киевской достопримечательности эвакуировали, а мост оцепила полиция.

"Сказать, что я зол — это ничего не сказать!" — написал мэр.

Пешеходный мост соединяет парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов.