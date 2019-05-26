Даниил Квят завершил Гран-при Монако седьмым, Хэмилтон первый

В Монте-Карло завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула 1" – Гран-при Монако. Победителем заезда по улицам главного города княжества стал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Следом за ним на финиш приехал пилот Ferrari Себастьян Феттель с отставанием в 2,602 секунды. Замкнул тройку лучших партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас. Он финишировал спустя 3,162 секунды.

Отметим, что в очках завершил гонку российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят. Он занял седьмое место, отстав от победившего Хэмилтона на 54,574 секунды. Его партнер Александер Албон финишировал следом за ним – на восьмой позиции.