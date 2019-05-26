При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей

Следственные органы Новосибирской области начали проверку обстоятельств гибели в огне трех детей. Как пишет РИА Новости. В воскресенье загорелся двухквартирный жилой дом в селе Вторая Петропавловка.

Когда пожарные справились с огнем, на пепелище обнаружили тела детей возрастом восемь месяцев, два и три года.

Следственный отдел СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Для установки причин трагедии берутся показания у свидетелей. На месте работает следственно-оперативная группа