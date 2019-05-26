Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Хоккейные сборные России и Чехии определили бронзового медалиста чемпионата мира, который проводится в столице Словакии – Братиславе. Им стала команда России, которая в утешительном матче за третье место одержала победу по буллитам со счетом 3:2.

В первом периоде команды забили на двоих три шайбы. На гол в исполнении Михаила Григоренко чехи ответили шайбами в исполнении Михала Ржепика и Доминика Кубалика. Во втором игровом отрезке Артем Анисимов сравнял счет, и больше команды в основное время матча больше не забивали. Ничейный счет продержался вплоть до финальной сирены.

Игра перешла в овертайм, в котором заброшенных шайб также забито не было и в итоге победителя предстояло выявить в послематчевых буллитах. Более точными в бросках по воротам оказались российские хоккеисты (2:0), которые и завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

Вечером воскресенья состоится финал чемпионата мира, в котором сыграют Канада и Финляндия.