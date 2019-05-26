Без каст и бедности: Индия проголосовала за новую страну
В Индии, наконец, завершилась самая масштабная в истории избирательная кампания. Выбирали депутатов нижней палаты парламента. Выборы проходили в семь этапов и продолжались больше месяца. Всего проголосовали 550 миллионов избирателей. Это больше, чем все население Евросоюза, и 7% населения Земли. Словом, индийские выборы — крупнейшие выборы на планете.
Главный итог — Индийская народная партия премьер-министра Нарендры Моди — одержала убедительную победу, обеспечив тем самым Моди второй премьерский срок и продолжение начатой политики успешных реформ.
Шафрановое ликование и флаги с партийным символом победителей — лотосом — развиваются над Индией. За Индийскую народную партию на этих выборах голоса отдали 226 миллионов человек — это совокупное население пяти крупнейших стран Западной Европы и мандат для Нарендры Моди на революционные перемены в стране.
"Теперь мы строим новую Индию и первое, что надо сделать, — покончить в новой Индии с системой каст, которая тянет нас назад и разделяет. Отныне должны остаться только две касты — это бедняки и те, кто по мере своих сил будет бороться с бедностью", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Одна из тысячи индийских каст — прачки. Тяжелый ручной труд под силу лишь мужчинам. Социальное разделение, уходящее корнями в доисторическую эпоху. Высшие и низшие в индуистской традиции не могут вместе принимать пищу, прикасаться друг к другу и создавать семьи.
"Те кто, убирают", мусорщики – далиты — такие же неприкасаемые. По официальным данным, к далитам сами себя относят 17% населения полуторамиллиардного государства. Древние писания объясняют: это наказание за грехи в прошлой жизни, и сомнений в справедливости кармического урока у религиозного населения не возникает. Конституция крупнейшей демократии в мире кастовой системы официально не признает, и избавляться от "пережитков прошлого" правительству приходится, что называется, сверху.
Самый центр индийской столицы. В трущобах только в Нью-Дели живут примерно 2 миллиона человек. Одно из предвыборных обещаний Нарендры Моди — переселить всех жителей этого городского дна в новые дома — с водопроводом, газом и туалетом.
Стройка идет по соседству с нагромождением лачуг и должна завершиться в следующем году. Накормить голодающих и при этом быть страной с рыночной экономикой, лидировать в освоении космоса и цифровых технологиях — Нарендра Моди действительно берет на себя много.
"Бороться с бедностью — важнейшая задача, но правительству предстоит учитывать интересы и тех, за чей счет будет вестись эта борьба. За счет налогоплательщиков и среднего класса, которые хотят видеть развитие инфраструктуры, промышленности и технологий", — отметил Арвинд Гупта, директор индийского Института оборонных исследований и анализа (IDSA).
3 триллиона долларов индийского ВВП предстоит превратить в 5 триллионов. Амбициозная цель — отвоевать у Китая звание "мирового сборочного цеха" и развивать собственные технологии. Программа "Делай в Индии", запущенная в ходе прошлого премьерского срока, на ожидаемые мощности пока не вышла. Но результаты общенационального голосования говорят, что народ Индии поверил в нарисованные картины великого будущего.
Свою роль в этих выборах сыграл и Болливуд — кино в Индии объединяет всех. "Народная мать" — некогда звезда сериалов, ныне — звезда сцены политической. Смирти Ирани — женщина, которая разгромила главного противника Моди — лидера партии Национальный конгресс Рахуля Ганди в городе Амети, где клан Неру-Ганди побеждал на выборах четыре десятилетия подряд.
"БДП стала партией, которая сумела сформулировать понятную программу на будущее. А Конгресс все еще эксплуатировал заслуги былых лет и имена героев прошлого. В этом и заключалась принципиальная разница", — сказал Приянкар Упадхая, профессор Университета Бенараса.
Возможно, впервые именно сейчас страна пусть еще не увидела, но уже почувствовала перспективы и силы для рывка. Один из главных лейтмотивов первого премьерского срока Нарендры Моди — поиски новой индийской идентичности. Какое место отведено в будущем мире одному из самых густонаселенных государств планеты, это индия хочет определять сама, по крайней, это читается в словах премьер-министра, когда он говорит о "культурном национализме" и "национальной гордости" и находит поддержку у всех слоев такого пестрого индийского общества.
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