Выборы в Европарламент: к вечеру активность голосующих возросла

На выборах в Европарламент в ФРГ лидирует Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель с 28%, согласно данным экзитполов, передает "Интерфакс".

В немецком Бремене обгоняет соперников Христианско-демократический союз, впервые социал-демократы на втором месте.

В Болгарии побеждает правящая в стране партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил". Активность избирателей ближе к закрытию участков возросла.

Явка на выборах в Европарламент в Польше к вечеру составила рекордные для республики 32,51%. Среди зарегистрированных кандидатов — 115 действующих депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и девять сенаторов. В случае победы им придется отказаться от занимаемых должностей. Переизбраться пытаются 36 из 51 действующего евродепутата, передает ТАСС.