Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 мая 201920:21

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

Руслан Шамуков/ТАСС

В международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково вечером в воскресенье, 26 мая, благополучно приземлился самолет из КНР с отказавшим двигателем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушной гавани, Airbus A330, выполнявший рейс Пекин – Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку при подходе к аэропорту назначения. Пилоты объяснили, что у авиалайнера отказал один из двигателей.

К месту посадки оперативно прибыла аварийно-спасательная команда, но помощь специалистов, к счастью, не понадобилась: борт благополучно сел, а затем встал на место стоянки. Пассажиров выпустили в терминал в штатном режиме. На работу Пулково этот инцидент не повлиял.

Для выяснения обстоятельств случившегося в аэропорт выехали сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Они проведут доследственную проверку. Как сообщил один из следователей, возгорания на борту не было; отказал двигатель — просто сработал датчик пожаротушения.

Сейчас

20:24

На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

20:06

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

19:22

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

16:26

Два взрыва прогремели в Катманду, есть погибшие

15:03

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ

13:50

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

12:53

В Каннах столкнулись яхты: погиб человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

Путин принял участие в съезде профсоюзов и провел совещание с правительством

20 минут назад
Выборы в Европарламент: к вечеру активность голосующих возросла

Выборы в Европарламент: к вечеру активность голосующих возросла

54 минуты назад
Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

39 минут назад
Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

Землетрясение в Перу: один человек погиб, 11 ранены

3 часа назад
Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

1 час назад
Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия

5 минут назад
В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

27 минут назад
При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей

При пожаре в Новосибирской области погибли трое маленьких детей

1 час назад
Мария Захарова: санкции "штампуют на потоке" уже без повода

Мария Захарова: санкции "штампуют на потоке" уже без повода

5 часов назад
На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

25 минут назад
Порядка 30 человек пострадали от торнадо в Оклахоме

Порядка 30 человек пострадали от торнадо в Оклахоме

1 час назад
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

2 часа назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

4 часа назад
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

2 часа назад
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

4 часа назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

9 часов назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

1 час назад
Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

Питерские барабанщики установили новый рекорд массового исполнения крещендо

2 часа назад
Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

Торнадо снес мотель в Оклахоме: есть погибшие

3 часа назад
Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

3 часа назад
Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

Микробы, разрушающие пластик, помогут хотя бы отчасти очистить Мировой океан от мусора

4 часа назад
В Катманду прогремели два взрыва, есть погибшие

В Катманду прогремели два взрыва, есть погибшие

4 часа назад
СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

4 часа назад
"Динамо" дебютировало на новой арене результативной ничьей с "Арсеналом"

"Динамо" дебютировало на новой арене результативной ничьей с "Арсеналом"

4 часа назад
Вооруженные дробовиком посетители кафе напали на сотрудника ДПС в Волхове

Вооруженные дробовиком посетители кафе напали на сотрудника ДПС в Волхове

5 часов назад
Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

5 часов назад
Алина Загитова назвала Плющенко и Ханю королями в фигурном катании

Алина Загитова назвала Плющенко и Ханю королями в фигурном катании

5 часов назад
Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

6 часов назад
Драка со стрельбой произошла в Киеве

Драка со стрельбой произошла в Киеве

6 часов назад
На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

6 часов назад
Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

6 часов назад
За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

7 часов назад
В Москву придет аномальная жара

В Москву придет аномальная жара

7 часов назад
Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

7 часов назад
Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

7 часов назад
Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

7 часов назад
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

7 часов назад
Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

Иран предлагает соседям подписать пакт о ненападении

7 часов назад
Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

8 часов назад
На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

8 часов назад
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

9 часов назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13

Концепт: как будет выглядеть iOS 13

12 часов назад
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

13 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59