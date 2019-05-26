Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове

В международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково вечером в воскресенье, 26 мая, благополучно приземлился самолет из КНР с отказавшим двигателем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушной гавани, Airbus A330, выполнявший рейс Пекин – Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку при подходе к аэропорту назначения. Пилоты объяснили, что у авиалайнера отказал один из двигателей.

К месту посадки оперативно прибыла аварийно-спасательная команда, но помощь специалистов, к счастью, не понадобилась: борт благополучно сел, а затем встал на место стоянки. Пассажиров выпустили в терминал в штатном режиме. На работу Пулково этот инцидент не повлиял.

Для выяснения обстоятельств случившегося в аэропорт выехали сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Они проведут доследственную проверку. Как сообщил один из следователей, возгорания на борту не было; отказал двигатель — просто сработал датчик пожаротушения.