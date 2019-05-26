В России горят леса, 40 пожаров уже потушили

За минувшие сутки в России потушено 40 лесных пожаров, передает канал "Россия 24". Об этом сообщили в Авиалесоохране. Отмечается, что сейчас на территории страны горит более 12 тысяч гектаров леса.

Самая тяжелая ситуация — в Туве, а также Забайкальском крае и Бурятии. Пожары зафиксированы на Алтае, в Мордовии, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Иркутской и Московской областях. С огнем борются почти полторы тысячи человек и более трехсот единиц техники.