Киселёв: Зеленский играет в президента, а Украина стала массовкой

Истекла первая рабочая неделя президента Зеленского. Впечатление — Зеленский словно не вышел из актерской роли. И если раньше в сериале "Слуга народа" он играл президента, то сейчас играет в президента. Представления о мире и способах решения проблем у него вполне себе упрощенные — на уровне юмористического сериала.

Планами президент Зеленский наконец-то поделился на киевском IT-форуме. Вот, например, как президент Зеленский предлагает буквально прыгать к прогрессу. Его идеал — Африка, где не было проводных телефонов, а появились сразу мобильные.

"Да, ребята, у нас много проблем. Отсутствие электросетей — вот вам пример. Правительство может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры — можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики — надо идти к дронам", — считает Зеленский.

То есть всех украинцев -- пересадить на дроны. Для удобства и скорости. Позвольте, где-то это мы уже видели. Прям дежавю. Точно, в сериале "Слуга народа", где Зеленский играет главную роль — президента Украины. Не очень понятно, сколь много там пародии, но во всяком случае — тоже легкость необыкновенная.

Выступая на IT-форуме по-русски, Зеленский сыпал простыми способами решений сложных проблем. "На самом деле вызовов очень много. Я вам несколько скажу тезисов. Реально. Мы хотим низких тарифов — надо меньше бла-бла-бла об этом. Надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим реально чистый экотранспорт и доступный — нам надо прежде всего расширять инфраструктуру, вообще сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Мы хотим хорошего будущего нашим детям — это просто красноречивость, пустые слова. Мы говорим об образовании — это ключевой фундамент. Надо применять инновации в отрасли образования. Вы сами знаете, что без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест, нет производства, нет налогов. Нет вот этого всего бла-бла-бла", — заявил Зеленский.

Позвольте, то ли Остап Бендер в Нью-Васюках, то ли подгулявший тамада. Или просто не вышел из роли и продолжает актерствовать.

Нынешняя украинская реальность: от полного лузерства к победам через первую в мире страну в смартфоне. Говорит и вдохновляет президент страны.

"Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Белоруссии, Узбекистану, Грузии, Молдавии, странам Балтии и агрессору. По индексу человеческого капитала мы проигрывает только РФ, Белоруссии и Эстонии. То есть вообще дело не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. Ребята, пора это сделать", — заявил Зеленский.

Вообще, такое впечатление, что смысл произносимых слов для Зеленского не имеет значения. Или он просто не понимает, о чем говорит и что обещает. Вот, например, как Зеленский обещает вести переговоры с Россией вскоре после того, как он объявил о желании баллотироваться. Казалось бы, ту же мысль Зеленский торжественно повторил в своей инаугурационной речи: "Могу заверить, для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир".

Но вот президент, "не боящийся сложных решений", демонстративно не приглашает никого из российских дипломатов, даже формально атташе нашего посольства в Киеве, на церемонию инаугурации. Потом демонстративно просит Америку усилить против России санкции. Это что, для создания благоприятного климата в переговорах, которые Зеленский обещал?}

И вот — полная смена позиции по переговорам с Россией. На прямой вопрос журналиста, будут ли переговоры с Россией, Зеленский отрезает: "Нет". Потом следует, на мой взгляд, пустая идея Зеленского провести на Украине референдум о целесообразности переговоров с Россией. Зачем референдум, если народный мандат на переговоры с Россией у президента Зеленского уже есть, ведь с этим обещанием он и победил?

Да и, кроме того, по уже проведенным опросам, налаживание отношений с Россией — сейчас приоритетная задача. И дело даже не столько в Донбассе. Безумные антироссийские санкции со стороны Порошенко и ответные экономические меры Москвы, разрыв договоров, а тут еще какой-то референдум... Правда, позже от Зеленского уже уточнили, что и не о референдуме вовсе речь, а лишь еще об одном опросе. Словом, семь пятниц на неделе. В любом случае решение проблемы Донбасса — внутренне дело Украины. Своим первым указом президент Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Так почему бы для прекращения огня просто не отдать приказ огонь прекратить?

Верховный главнокомандующий Зеленский такого приказа не отдает. И поэтому на границе продолжаются провокации. На территории ДНР задержаны украинские диверсанты. А близ Донецка в грузовике обнаружены еще восемь военнослужащих ВСУ, якобы сбившихся с пути. То есть Зеленский, играя в президента, просто-напросто не сменил актерское амплуа и никаких президентских решений, кроме обустройства своего быта и устройства своих друзей во власть, не принимает.

Решил, было, внести в Верховную Раду законопроект по изменению избирательной системы, чтобы отказаться от мажоритарщиков и снизить проходной порог для партий с 5 до 3%, но, проиграв голосование, по-детски обиделся и объявил, что с этим составом парламента больше иметь дела не будет. Это означает полную потерю темпа. Новый состав Верховной Рады может собраться лишь после выборов 21 июля,- ближе к осени. И еще неизвестно, сохранит ли Зеленский при таком бездействии народный восторг в отношении себя и сможет ли его до сих пор непарламентская партия "Слуга народа" взять в парламенте большинство мест.

Так или иначе, а за эту неделю президент Зеленский назначил людей на ключевые в своей администрации.

Андрей Богдан — глава администрации. Юрист. Советник олигарха Коломойского и его личный адвокат. В отношении России собирается проводить политику "кнута и пряника". Для адвоката говорит тускло, робко и путано. "Мы должны двигаться к цели, а для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. Будем просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения", — заявил Богдан.

Для противовеса Богдану Зеленский на важнейшие посты в государстве подтянул юмористов из студии "Квартал-95" и коллег по шоу-бизнесу. Так, первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов — исполнительный продюсер юмористической студии "Квартал-95", где трудился с 2005 года. Замглавы администрации Юрий Костюк — сценарист сериала "Слуга народа". Очевидно, сценарий для актера Зеленского в качестве реального президента он и продолжит.

Кирилл Тимошенко — руководитель продакшн-компании "Гуд Медиа". Тоже занимает пост заместителя главы администрации президента. Именно он снимал предвыборные ролики Зеленского и создал победный видеообраз. Кирилл Тимошенко, хоть и на новом посту, но продолжает оставаться в профессии.

И если раньше народ просто смотрел сериал "Слуга народа" как зритель, то здесь уже все — статисты. Впрочем, как и вся многострадальная Украина, — теперь просто массовка. А сериал, продолжает сниматься. Вот первый рабочий день в президентском кабинете и первые слова в президентском кресле. Как вам уровень самолюбования? "Неудобно. Что вы хлопаете? Я вот смотрю и думаю, когда мы переезжаем?" – сказал Зеленский.

"Когда переезжаем?" Вообще везде и всегда дурным тоном считалось начинать на новом месте с ремонта кабинета и улучшения собственных бытовых условий. А тут — целый переезд целой администрации. При том что переезжать пока некуда. Стало известно, что Зеленский хочет переселить администрацию в стеклянное здание вертолетной станции, построенное Януковичем на днепровских холмах. Денег затея потребует огромных. Выделить их должна прямо сейчас Верховная Рада. Нет сомнений, что не выделит. Так что прожект сильный, но, как минимум, откладывается.

Впрочем, продолжим о назначениях. Коллеги по юмористической студии "Квартал-95", а также люди из украинского шоу-бизнеса получили еще много важных государственных постов.

Иван Баканов — один из основателей "Квартала-95" — становится первым заместителем главы Службы безопасности Украины — СБУ — и одновременно начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Еще один партнер Зеленского — директор студии "Квартал-95" Сергей Шефир — стал аж первым помощником президента. Такая должность в государстве — всего одна.

Помощником президента Зеленского также стал Андрей Ермак — продюсер фильмов "Правило боя" и "Межа". Как-то так...

Еще один интересный персонаж в команде Зеленского — тот, кого называют идеологом, — Руслан Стефанчук. 43 года. Доктор юридических наук, профессор. Подружился с Зеленским со времен КВН. Сейчас — представитель президента в Верховной Раде. Заявляет, что идеология партии "Слуга народа" – либертарианство.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. Мы с этого начали формировать наши с Зеленским отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями. Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места. Здесь мы используем вещи, о которых говорим: и диджитализация, и открытое общество. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами", — уверен Стефанчук.

Вообще на просторах Европы, да и всей планеты либертарианство — политическая экзотика малочисленных энтузиастов. Ни в одной стране мира либертарианцы не находятся у власти и никогда нигде не находились. Либертарианство — от французского liberte, в английском это liberty. В большинстве своем либертарианцы — сторонники неограниченной свободы. Ничем не ограниченной. Поэтому-то они воспринимают сбор налогов как грабеж со стороны аморального государства, как нарушение пакта о ненападении. Еще из либертарианского — таможенные пошлины нужно отменить, все виды наркотиков легализовать, любой государственный контроль за прессой неприемлем, а воинский призыв нужно ликвидировать. Не нужны вообще никакие государственные дотации, например, сельхозпроизводителям. Госконтроль за лекарствами тоже не нужен.

В либертарианстве есть разные ветви. Основных — две. Первая -- анархокапитализм. Анархокапиталисты — за отмену самого государства и за право личности на индивидуальный суверенитет. Вторая ветвь — минархисты. Те государство полностью не отменяют, но его минимизируют лишь для того, чтобы защищать частную собственность и оборонять страну. Тогда налоги все же должны собираться, но лишь ровно на эти цели и не больше. У минархистов есть свой флаг. И он даже чем-то смахивает на украинский.

Либертарианец Стефанчук — идеолог партии Зеленского "Слуга народа" — пока не уточнил, к какой же из двух ветвей он склоняется. Скорее, он – минархист. И именно минархизмом будет идеологически окормлять партию "Слуга народа" и с минархических позиций представлять президента в Верховной Раде. В общем, все куда интереснее, чем в кино.

Многое прояснит, надо думать, предстоящая избирательная кампания. Выборы в Верховную Раду — 21 июля. Утопия, как предполагается, победит. Правда, если украинцы за утопию проголосуют. Но это уж их дело.

И еще из мелких информационных брызг с Украины. За первую неделю президентства Зеленского на Порошенко заведены один за одним аж три уголовных дела — за госизмену, легализацию преступных доходов и злоупотребление властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго". Пока так.

Бывший лжепатриарх Филарет отказался выполнять положения стамбульского томоса и усиленно раскалывает уже новую — порошенковскую — Церковь. В общем, весело, если бы не было так грустно.

Президент США Рональд Рейган тоже был актером. Да, это так, начал актерскую карьеру, снимаясь во второсортных фильмах, еще до войны. Но в годы Второй мировой Рейган в армии отслужил, как говорится, от звонка до звонка. В начале 50-х пошел в политику. В 1967 году победил на выборах губернатора Калифорнии и потом руководил самым успешным штатом Америки два срока. Лозунг его президентской кампании был прост: "Я сделал Калифорнию, я сделаю Америку!" А когда Рональд Рейган, пройдя горнило праймериз Республиканской партии, стал сороковым президентом США, то не взял в свою администрацию ни одного из своих голливудских коллег. Это так, для уточнения. Почувствуйте разницу.