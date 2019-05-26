История княгини Шаховской, которой благодарны Россия и Франция

Кладбище Batignolles. Северо-восток Парижа. Одно из главных мест захоронения русской эмиграции. Именно здесь в 1938-м был похоронен Федор Шаляпин, прах которого позже был перенесен на Новодевичье кладбище в Москву.

На неприметной могиле, изрядно поросшей мхом, едва угадываются слова: "Рrincess Шаховская Глебова-Стрешнева". Долгое время место захоронения российской княгини, прославившейся на всю Россию и Европу своей благотворительной деятельностью, оставалось неизвестным многим ее почитателям. Сейчас, когда могила, наконец, нашлась за ее восстановление берется российское посольство в Париже.

Цифры заросли так, что прочесть невозможно. Прямых потомков у Евгении Федоровны не осталось. Восстанавливать память взялись там, где связь с ней чувствуют до сих пор.

"Мы находимся в театре "Геликон-опера", в потрясающем дворце. Хозяйка этого дома — легендарная княгиня Евгения Федоровна Шаховская, которую мы считаем своей родственницей", — рассказал Дмитрий Бертман, народный артист России, худрук "Геликон-оперы".

Внимательный взгляд красивой и уверенной женщины встречает на входе в гардероб каждого, кто приходит в театр.

"Обратите внимание на ее глаза, это она молодая здесь, она была очень деловая, очень жесткая, очень увлекающаяся. Думаю, что если бы она сегодня была жива, то она занимала бы какой бы большой государственный пост. Потому что она не могла просто отдыхать, ей надо было все время работать", — казал Бертман.

Муж Михаил Шаховской Глебов-Стрешнев губернаторствовал в разных регионах Российской Империи. Евгения Федоровна решает открыть в своей усадьбе оздоровительную колонию для детей из бедных семей — по примеру того, как лондонских школьников на деньги благотворителей вывозили на природу к морю.

"Традиции советских пионерских лагерей — это традиции, которые заложила наша Евгения Федоровна. Потому что отдых и оздоровление в этих колониях заканчивались грандиозным вечером у костра, когда звучала музыка, когда пели песни", — сказала Анна Грибкова-Тхостова, заведующая музеем "Геликон-оперы".

Во время русско-японской войны Евгения Федоровна предоставляет один из своих дворцов, строит железные дороги. В ее честь назовут железнодорожную станцию, ныне расположенную в городском округе Шаховская. Там же в прошлом году ей был установлен памятник. Еще один бизнес — развитие частных театров.

Парадное крыльцо из красного кирпича, вокруг которого сегодня выстроен театральный зал музыкального театра "Геликон-опера", в конце XIX века — это фактически задний двор усадьбы княгини Шаховской, в которой в тот момент формировался частный театр.

Центр Москвы. Пожалуй, самая аристократическая улица. Рядом — консерватория. До Кремля — рукой подать. Понимая, что кареты будут создавать пробки на Большой Никитской — эта улица проходит с той стороны — княгиня Шаховская переносит парадный вход на задний двор. Здесь находилась зона парковки, где высаживали гостей. А там, где сцена, — сарай на 27 карет.

Потертый рояль — единственное, что осталось сегодня здесь от Евгении Федоровны.

"В 90-е годы тут был рейдерский захват, на этом рояле стриптиз танцевали. И потом этот рояль мы забрали, сейчас у нас стоит, ждет реставрации. В этом доме играл Чайковский, здесь состоялся первый концерт Клода Дебюсси. В нашем белоколонном зале пел Федор Иванович Шаляпин, 7 спектаклей он спел здесь дать. Евгения Федоровна сдавала эту сцену театру Таирова. Она впускала сюда Станиславского, молодого совсем, давала ему практически бесплатно здесь играть", — отметил Дмитрий Бертман.

Программки для спектаклей, проходивших в зданиях Шаховской, оформлял сам Виктор Васнецов.

Революция. Большевики. Арест. Шаховскую сажают в тюрьму в 78 лет. Через два года она выходит, лишившись абсолютно всего, что у нее было на родине.

"Она вышла из тюрьмы и сняла комнату у своей кухарки. Она эмигрировала, продала имение в Италии, и у нее появились деньги. Она в Париже купила маленькую квартиру", — рассказал Бертман.

Переехав в Париж, Евгения Федоровна селится рядом со знаменитым парком Монсо. В тот момент ей уже 80, но она не успокаивается. Информации о ее жизни во Франции немного, но из того, что удалось узнать биографам, здесь она помогает настоятелю местной церкви реставрировать храмы, а позже деньги, на которые рассчитывали ее наследники, отдает в фонд, помогающий талантливым детям из русской эмиграции, который проработает еще 15 лет после ее смерти.

Один из немногих, кого сегодня можно назвать пусть и очень дальним, но все-таки родственником Евгении Федоровны, — Князь Дмитрий Шаховской. Даже ему Доподлинно известно о Евгении Федоровне совсем немного.

Сколько еще таких нераскрытых имен, — вопрос, на который только предстоит ответить. Людей, которым благодарны не только в России.

"Франция потеряла в войне 1 400 000 молодых людей, и молодые русские легко находили работу во Франции — не только в высших сферах общества, но и на заводах и фермах. То есть это было на руку Франции. Это с одной стороны. Поскольку среди иммигрантов была русская интеллигенция, она позитивно повлияла на развитие Франции", — подчеркнул историк Фредерик Гельтон.

Повлияла так, что даже спустя 35 лет после захоронения Федора Шаляпина на французском кладбище по-прежнему сохранна его могила со словами: "Здесь лежит гениальный сын русской земли".