На московской стройке нашли 25 снарядов времен войны

На строительной площадке на севере Москвы обнаружены сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили и вывезли для утилизации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб, снаряды были найдены на стройке у дома номер 0 на Ленинградском шоссе — это в районе метро "Водный стадион". Сначала был обнаружен один предмет, похожий на снаряд. Рабочие вызвали саперов, который нашли в этом месте еще 24 артиллерийских снаряда.

По сведениям представителя экстренных служб, боеприпасы будут утилизированы на полигоне в Подмосковье.