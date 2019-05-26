Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ

Трехкратный чемпион СССР московское "Торпедо" выиграло турнир в зоне центр ПФЛ и получило право выступать в ФНЛ – втором по силе дивизионе российского футбола. В последний раз автозаводцы выступали в ФНЛ в сезоне 2013/14.

В 2014 торпедовцы пробились в премьер-лигу, где отсутствовали восемь лет. Но "Торпедо" не удержалось в элите, а из-за финансовых проблем выбыло в ПФЛ минуя ФНЛ. И только сейчас один из самых славных клубов России смог добиться повышения в классе.

"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ. Москва в следующем сезоне будет представлено в первом дивизионе двумя коллективами – "Чертаново" и "Торпедо".