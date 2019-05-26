Медведев: "Единая Россия" обновляется и молодеет

Российский премьер и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев доволен, что состав партии обновляется. В праймериз участвовало много молодых людей. Это очень важно для устойчивого положения партии, добавил политик, передает ТАСС.

Медведев уточнил, что около 40% кандидатов моложе 35 лет.

В воскресенье состоялся единый день предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов от партии на предстоящие в сентябре выборы, передает РИА Новости.