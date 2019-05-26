Софья Великая выиграла "Московскую саблю"

В столице завершился традиционный турнир по фехтованию "Московская сабля". В соревнования женщин победу одержала олимпийская чемпионка Софья Великая.

В финале Софья нанесла поражение китаянке Шао Яги 15:8. Бронзовые награды поделили венгерка Лиза Пуштаи и россиянка София Позднякова. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян оказалась седьмой.

Накануне соревнования среди мужчин выиграл француз Баладе Апити. У лучшего из россиян Камиля Ибрагимова седьмой результат.