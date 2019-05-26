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Хоккей. Чемпионат мира-2011 8 минут назад

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26 мая 201923:31

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею

EPA

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. В финале сборная Финляндии побелила канадцев со счетом 3:1 и завоевала золотые медали.

Первый период остался за канадцами. На 11 минуте Ши Теодор поразил ворота финнов. Но во втором периоде обидчик сборной России Марко Анттила реализовал численное преимущество и сравнял счет. После двух периодов ничья 1:1.

На 43 минуте все тот же Анттила оформил дубль и вывел сборную Финляндии вперед 2:1. Канадцы усилили натиск. Но финны не только выстояли, но и использовали контратаку. Третью шайбу забросил Харри Песонен – 3:1.

Финны довели матч до победы и стали чемпионами мира. Сборная Финляндии в третий раз добилась подобного успеха.

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