Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. В финале сборная Финляндии побелила канадцев со счетом 3:1 и завоевала золотые медали.

Первый период остался за канадцами. На 11 минуте Ши Теодор поразил ворота финнов. Но во втором периоде обидчик сборной России Марко Анттила реализовал численное преимущество и сравнял счет. После двух периодов ничья 1:1.

На 43 минуте все тот же Анттила оформил дубль и вывел сборную Финляндии вперед 2:1. Канадцы усилили натиск. Но финны не только выстояли, но и использовали контратаку. Третью шайбу забросил Харри Песонен – 3:1.

Финны довели матч до победы и стали чемпионами мира. Сборная Финляндии в третий раз добилась подобного успеха.