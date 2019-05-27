Андрей Василевский – лучший вратарь чемпионата мира

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. Золотые медали достались сборной Финляндии, обыгравшей в финале команду Канады. Бронзовые награды у сборной России.

Организаторы назвали лучших игроков турнира. Лучшим вратарем признан Андрей Василевский. Еще один игрок российской команды Никита Кучеров стал лучшим нападающим. Чеху Филиппу Гронеку досталось звание лучшего защитника.

Лучшим игроком чемпионата мира оказался нападающий сборной Канады Марк Стоун. На его счету 8 голов и 6 результативных передач. Лучший бомбардир первенства швед Вильям Нюландер — 18 очков (5 голов и 13 передач).

В символическую сборную чемпионата мира вошли Андрей Василевский, Филипп Гронек, Марк Стоун, Вильям Нюландер, Микко Лехтонен (Финляндия), Якуб Ворачек (Чехия).