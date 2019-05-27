"Единая Россия" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время вынесет решение относительно действий главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста Ивана Литомина. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы партии.

Сергей Зайцев начал избивать журналиста прямо в своем кабинете, повалив его на пол. Заместители Зайцева остановить своего начальника даже не пытались, а сразу же прикрыли камеру.

Вопросы главе района (в 2015 приговорен к четырем годам тюрьмы, но освобожден по амнистии) касались нескольких тем: почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях (в зданиях протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация); кто построил Зайцеву его собственный дом. А попытка прояснить ситуацию с участком под полигон с твердыми бытовыми отходами, который принадлежит адвокату Зайцева и сдается администрации в аренду, стала последней каплей, после чего тот набросился с кулаками на съемочную группу.

"Если уж Сергей Зайцев так принимает журналистов федерального канала, которые исполняют свои должностные обязанности, то страшно представить, как он общается с местными жителями. Может, поэтому погорельцы из прогнивших домов уже перестали ходить к местному главе и смирились с тем, что ремонтировать свои трухлявые коробки придется за свой счет", — говорилось в репортаже Ивана Литомина.

"Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев, — приводит пресс-служба слова ответственного секретаря комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко. — От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев, хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева".

По словам Ревенко, любой член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан корректно отвечать даже на неприятные вопросы, передает ТАСС.