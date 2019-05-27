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27 мая 201901:53 Елизавета Храмцова

Типичный сын богатых родителей: на Тимура Галлямова заведено уголовное дело

Типичный сын богатых родителей: на Тимура Галлямова заведено уголовное дело

В Москве на Кутузовском проспекте водитель сбил сотрудника ГИБДД. Пострадавший госпитализирован. После погони нарушителя задержали, против него возбудили уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, аварию устроил Тимур Галлямов. Это сын Амира Галлямова, который ранее был членом Совета Федерации, а затем подмосковным министром спорта.

Ночь с субботы на воскресенье, на часах – полчетвертого. Японский внедорожник сбивает инспектора ДПС. Об этом инциденте рассказали в МВД: в эту ночь это была уже вторая встреча водителя Land Cruiser с полицейскими.

Первая случилась двадцатью минутами ранее на Кутузовском проспекте, когда экипаж остановил машину для проверки документов.

"Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться. Экипажем ГИБДД было осуществлено преследование нарушителя. Когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, сотрудниками была предпринята попытка задержать его, однако, он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на нашего сотрудника, после чего продолжил скрываться", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вторая погоня длилась еще 15 минут. Лихача задержали в районе Большой Филевской улицы.

Источники в правоохранительных органах сообщают: нарушителем оказался Тимур Галлямов — сын бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова. У него в свое время был самый большой автопарк среди сенаторов — 12 машин.

27-летний Тимур, судя по соцсетям, типичный сын богатых родителей. Много снимков с отдыха, в том числе на яхтах, рядом либо красивые девушки, либо звезды шоу-бизнеса и спорта. Есть и фотографии на фоне такой же машины, которую задержали минувшей ночью в Москве. Судя по всему, молодой человек всегда любил погонять.

В 2015 году Галлямова-младшего уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В этот раз алкоголя в крови задержанного лихача не нашли, но было решено проверить, не принимал ли молодой человек наркотики. Сейчас водитель, сбивший полицейского, отвечает на вопросы в отделении Следственного комитета.

Пострадавший инспектор ДПС жив, с переломом голени его отправили в больницу.

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