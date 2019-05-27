Новым президентом Литвы стал независимый экономист Гитанас Науседа

Независимый экономист Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы. По данным после подсчета голосов почти со всех участков, он набрал более 70 процентов.

Его соперница, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, получила меньше 28 процентов. Она поздравила Науседу с победой и признала поражение.

Избранный президент уже упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений пока ждать не стоит.

В первом туре президентских выборов 12 мая Науседа набрал 30,94 голосов. Его немного обошла Шимоните, которую поддержали 31,31 процента избирателей.